شاهد: آلة لطي الغسيل تحصد ملايين المشاهدات

حصد مقطع مصور لماكينة طي الغسيل آليًا، أكثر من 3 ملايين و100 ألف مشاهدة في أقل من يوم على نشره بصفحة 5-Minute Crafts على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 80 ألف تفاعل وتعليق ومشاركة.

وأظهر الفيديو كيفية عمل ماكينة طي الغسيل والتي توفر الوقت والمجهود الذي تستغرقه ربات البيوت في طي وكي الملابس، فهي تشبه في عملها الإنسان الآلي بالإضافة إلى تعطير الملابس.

وجاءت أغلب التعليقات معجبة بالفكرة ومطالبة بماكينة من هذا النوع لكل شخص، كما حصد مقطعاً للآلة ذاتها نُشر على صفحتها بموقع يوتيوب، أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ نشره للترويج في شهر مايو/أيار الماضي.