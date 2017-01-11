شاهد: رضيع بريطاني ينطق في عمر الـ3 أشهر

فوجئت البريطانية آنا دي سوزا (28 عامًا) من مانشستر، برضيعها لويس الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة أشهر، وهو يحاول محاكاتها مردداً وراءها كلمة مرحبًا "Hello"!

وبحسب صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز المحلية، رصدت آنا لحظة نطق رضيعها كلمة مرحبًا بالرغم من سنه الصغير جداً، ونشرت اللقطات المذهلة ليحظى الفيديو بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أن أحد المعلقين قال بذهول إنه شاهد المقطع أكثر من 50 مرة.

وقالت آنا التي تعيش في منطقة Blackley بمانشستر مع زوجها جيمس هولينغوورث ورضيعهما، إنها نشرت اللقطات أملاً في إسعاد بعض مشاهديه، ونصحت الأمهات بتشجيع أطفالهن الرضع على التحدث.