شاهد: كادتا تفقدان حياتهما بسبب وجبة برغر

كادت امرأتان أن تفقدا حياتهما دهساً بسيارة أثناء انتظارهما وجبة برغر أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في العاصمة البلغارية صوفيا، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولم تتوقع السيدتان أن انتظار وجبة سريعة سيعرضهما لحادث دهس خطير كاد يودي بحياتهما، لولا ابتعاد إحداهما عن الطريق في الوقت المناسب بينما أصيبت الأخرى أثناء خروج سيارة مسرعة عن مسارها لتصطدم بمطعم للوجبات السريعة في شارع سليفنيتسا.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالمكان المرأتين وهما تقفان أمام واجهة المطعم في انتظار وجبات البرغر حين صعدت سيارة مسرعة على الرصيف واصطدمت بالمطعم، ونجت إحداهما تماماً من الحادث بينما سحقت الأخرى ونقلت إلى المستشفى في وقت لاحق مع كسور متعددة.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة كان يسير بسرعة على الطريق وعند إشارات المرور حتى إنه ضرب سيارة "أودي" من الخلف، كما اصطدم بشجرة قبل أن يضرب مطعم الوجبات السريعة.

وقال شهود عيان لوسائل الإعلام المحلية إن السائق الذي تسبب في الحادث تجاوز بسيارته إشارة المرور وهي حمراء كما لو كان يقودها تحت تأثير الكحول، وتم القبض على السائق في وقت لاحق.