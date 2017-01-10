شاهد: معركة ملحمية بين عنكبوت قاتل وثعبان سام

نشرت فتاة تدعى سابرينا بيزسيلين مقطعاً مصوراً التقطته في نيو ساوث ويلز الأسترالية، لمعركة ملحمية بين عنكبوت الريدباك القاتل (أحمر الظهر)، وبين ثعبان أسود صغير سام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت بشكل واسع المدى على الإنترنت، معركة شرسة بين العنكبوت والثعبان الذي حوصر داخل شبكته العنكبوتية، وظهر الثعبان الصغير وهو يحاول تخليص نفسه من بين الخيوط بينما يزحف العنكبوت على جسده للدغه وقتله.

وكتبت سابرينا، معلقة على الفيديو "عنكبوت الريدباك (أحمر الظهر) قتل الثعبان الطفل الأسود، عليَّ الانتقال رسمياً إلى بلد آخر"، و"عنكبوت الريدباك أحمر الظهر" هي المسؤولة عن معظم لدغات العنكبوت الخطيرة في أستراليا.

وبالرغم من أنه لدغات هذا النوع من العناكب لم تتسبب في قتل أي إنسان منذ تم تطوير مصل في عام 1950، إلا أنها لا تزال تسبب ألمًا شديدًا وقيء وصداع، وجدير بالذكر أن الثعبان في الفيديو كان طفلاً ويصل طول البالغ منه إلى مترين.