شاهد: انهيار جليدي يتسبب في دفن عشرات المتزلجين على الهواء

أظهر مقطع فيديو مدير أحد المنتجعات وهو يقوم بعمل مقابلة تلفزيونية، ورغم تعرض العشرات من المتزلجين لانهيار جليدي أدى إلى دفنهم على الهواء، فإن المدير لم يبد أي انزعاج لذلك، بل ضحك ضحكة خفيفة وواصل المقابلة وكأن شيئا لم يكن.

ووقع الحادث في منتجع Kartepe التركي، أثناء حديث المدير عن "التأثير الكبير للثلوج الكثيفة في دفع محبي الثلوج إلى القدوم للمنتجع". وبعد ذلك أتت سحابة كثيفة من الثلوج من أعلى الجبل، ليتابع المدير "كما ترون فإن هناك انهيارا جليديا يأتي من أعلى"، مضيفا "الناس سعداء للغاية، ونحن نحاول استضافة ضيوفنا بأفضل ما يمكننا القيام به".

وظهر في الفيديو بعد ذلك العشرات من المتزلجين وهم يحاولون البحث عن الأشخاص المدفونين تحت الثلوج بأيديهم وباستخدام أدوات بسيطة مثل الزحافات، في محاولات محمومة لإخراجهم وسط حالة عامة من الذعر. وفي النهاية الفيديو جاء محراث عملاق لتقديم المساعدة. ولحسن الحظ لم تقع خسائر في الأرواح جراء هذا الانهيار الذي وقع يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.