شاهد: لوحة إعلانية تصاب بالسعال عند مرور شخص مدخن بجانبها

ابتكرت صيدلية سويدية حملة من نوع جديد لمكافحة التدخين، عبارة عن وضع لوحة إعلانية تحتوي على صورة متحركة لشخص يقوم بالسعال كلما مر بجانبه شخص يدخن. بعد أن تم تزويد اللوحة بأجهزة للكشف عن الدخان.

ويقول الشاب في اللوحة الإعلانية: "نحن صيدلية مهمتها مساعدتك على أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة، لهذا السبب أنا هنا، لمساعدتك في امتلاك عادات صحية في الوقت المناسب تماما في بداية العام الجديد".

وبدأت الحملة تحت شعار "عام جديد.. قرارات جديدة" وعلى هذا الأساس تمضي في كشف أنواع من العلاجات الجديدة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وكلما يمر أحد المدخنين بالقرب من اللوحة الإعلانية، يقوم الشخص في الفيديو الموجود باللوحة الإعلانية بالسعال مع إبداء ملامح واضحة للأسى. ووقف المارة في حالة من الدهشة والصدمة من هذا التصرف المفاجئ وغير المتوقع. وقد حاز الإعلان على إعجاب مئات الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.