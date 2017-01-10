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فيديو: عناق حميم بين دب وصديقه يحصد مليوني مشاهدة
آخر تحديث : الثلاثاء 10 يناير 2017   15:38 مكة المكرمة

حصدت لحظة عاطفية نادرة لعناق حميم بين دب عملاق وصديقه، نحو مليونين ونصف المليون مشاهدة خلال 8 ساعات فقط من نشره على صفحة UNILAD بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 100 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر مقطع مصور الدب "جيمبو" الذي يتعدى طوله عشرة أقدام (3 أمتار) يعانق صديقه الذي ربما يكون حارسه القديم أو مربيه، عناقاً حميميًا طويلاً ثم نام الرجل بسعادة على راحة الدب العملاق الذي أخذ يعانقه مرة أخرى ويتحسس جسده كما تفعل الأم في لحظة عاطفية وصداقة نادرة بين حيوان وإنسان.

وعلق الرجل على الحب المتبادل بينه وبين الدب " أحتاج إلى جيمبو في حياتي"، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على الإنترنت، وانهالت التعليقات المعجبة بقوة المحبة وحميمية اللقاء بين الصديقين اللذين ربما التقيا في تلك اللحظة بعد فترة فراق.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+فيسبوك
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