شاهد: إقبال على الملابس الداخلية الصفراء في تشيلي.. والسبب؟

ينكب الجميع بمدينة سانتياغو التشيلية في هذه الأيام على شراء الملابس الداخلية الصفراء إذ يقضي التقليد بارتدائها خلال احتفالات رأس السنة أملا بالحصول على الحب والرخاء، فيما يستعد أخرون في أمريكا اللاتينية لتناول العنب والعدس لاستقبال العام 2017.

فمن المكسيك إلى سانتياغو تكثر التقاليد في دول أمريكا اللاتينية بمناسبة عيد رأس السنة، من ارتداء ملابس داخلية صفراء والقيام بجولة في الحي حاملين حقيبة سفر أو وضع حبات بطاطاس تحت السرير؛ لكن التقليد الأكثر انتشارا يأتي من إسبانيا ويقوم على أكل 12 حبة عنب عندما تدق الساعة منتصف الليل ويفضل أن تكون ست حبات بيضاء والست الأخرى حمراء.

وفي كوبا حيث من المستحيل أكل العنب بسبب الأزمة المالية، حل تقليد أخر مكانه يقوم على سكب المياه من النافذة لغسل الأمور السيئة التي حصلت في السنة المنتهية.

ويفعل سكان أوروغواي الشيء نفسه أيضا.