شاهد: نجا من التجمد بفضل بدانته

نجا صياد يبلغ من العمر 60 عاما من انقلاب قارب الصيد الذي كان يعمل به، بعد أن قضى 9 ساعات وسط مياه باردة.

واضطر الصياد "جوني رونسيجن" إلى خلع جميع ملابسه لينقذ نفسه من الغرق بعد انقلاب الزورق الذي كان يعمل به ليلة الثلاثاء أمام ساحل "كينت" بالمملكة المتحدة، لكنه نجا من التجمد بسبب بدانته.

وشوهد البلجيكي من قبل طاقم ناقلة نفط كانت تمر في صباح اليوم التالي، وانتشل إلى بر الأمان من خلال طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل.

وتوفي قائد القارب في الحادث، ولا يزال أحد أفراد الطاقم مفقودا.

وتمكن الصياد من التشبث بالقارب لمدة 9 ساعات بعد انقلاب الأخير، ليعود أخيرا إلى عائلته التي أرجعت السبب في نجاته إلى الدهون الزائدة في جسده.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن "جوني" كان قادرا على التمسك بجسم القارب لكن ملابسه كانت ثقيلة ومشبعة بالمياه وكادت أن تهوي به إلى الأعماق، ليضطر إلى خلعها لإنقاذ نفسه. وقالت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية إن درجة حرارة جسمه قد انخفضت إلى 33 درجة ولكن دهون جسده أنقذته.

وأكد "جوني" أن كل شيء سار بسرعة، وأنه لا يصدق أنه لا يزال على قيد الحياة. بينما اعتبر أحد أعضاء فريق الإنقاذ إن الأخير كان أشبه ب"بناء كبير" وأن هذا ربما ساعده على البقاء على قيد الحياة.

وانقلب القارب في الساعة 11 مساء الثلاثاء، وتم رصده في الساعة 7:45 في اليوم التالي، لتطلق عملية بحث وإنقاذ ضخمة. وتم نقل "جوني" إلى المستشفى، وعاد بعدها إلى عائلته في بلجيكا. فيما تم العثور على ربان القارب في الماء بعد عدة ساعات لكنه توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وليس من الواضح حتى الآن السبب الذي جعل القارب ينقلب في المياه الهادئة.

وأعرب مالك القارب عن استغرابه من عدم إرسال أي إشارة استغاثة، وهو إجراء يتم عادة بصورة أوتوماتيكية عندما يلاحظ الطاقم أي مشاكل.