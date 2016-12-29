شاهد: كلب يرفض ترك رفيقته المصابة أمام القطار

رفض كلب التخلي عن رفيقته المصابة على أحد خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا، ومكث معها لمدة يومين بين قضيبي القطار لحمايتها معرضاً حياته للخطر أمام القطارات المسرعة!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نجت الكلبة "لوسي" من موت محقق بفضل الكلب البطل المحب الذي مكث معها يومين في البرد القارس ليحميها بكل أمانة بعدما أصيبت وأصبحت غير قادرة على الانتقال من مسار لآخر.

وظلت لوسي عالقة بين قضيبي مسار القطار لمدة يومين متصلين، وكان رفيقها المحب يدفع رأسها إلى أسفل ويحتضنها عند مرور القطارات من فوقهما، فكان له الفضل في بقائها على قيد الحياة حتى جاءت النجدة.

وفقا للتقارير المحلية، تلقى رجال الإنقاذ في أوكرانيا مكالمة من دينيس مالافيويف أحد سكان مدينة أوزغورو الذي صور الفيديو، يطالبهم بإنقاذ كلب ورفيقته على خط سكة حديد قرب قرية تسيغلوفكا.

وكان اللافت في الأمر والغريب أيضاً أنه حينما تم نقل الاثنين في صندوق السيارة لعرضهما على الأطباء البيطريين ظلا متحاضنين ومتعانقين معاً طوال الرحلة!

وتم مشاركة قصة الكلبين المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنتشر على نطاق واسع، لتحظى بإعجاب الملايين من قوة الحب والوفاء، واتضح أن أنثى كلب تعرضت لإصابة ما منعتها من الحركة، وبقي الكلب الذكر بجوارها لحمايتها وتدفئتها من البرد.

وقال مصور الفيديو إنه تعجب من المشهد وتأثر جداً فقرر تصويره، حيث هرع الكلب مسرعاً نحو الأنثى المصابة حين سمع صوت القطار المسرع وهو يقترب نحوها فقام بحمايتها وخفض رأسها لأسفل أثناء مرور القطار، ونام بجوارها لمدة يومين على التوالي حتى جاءت المساعدة.

وتم إنقاذ الكلبين في النهاية وتلقيا المساعدة الطبية وعادا إلى أصحابهما سالمين آمنين، فيما حاول مصور الفيديو إطلاق كلمة واحدة تصف ما رآه هل غريزة أم حب أم صداقة أم ولاء؟ تاركاً الإجابة لمن يفكر في الأمر.