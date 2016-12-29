شاهد: بعد زواج 64 عاماً.. يموتان متشابكي الأيدي بالمستشفى

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية نبأ وفاة زوجين مسنين معاً داخل أحد المستشفيات في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة، والغريب أنهما كانا متشابكي الأيدي وكأنما أرادا ألا يفرقهما الموت كما لم تفرقهما الحياة.

وانتشرت القصة المؤثرة للزوجين لتهز مواقع التواصل الاجتماعي، مجسدة وفاء الارتباط في أسمى معانيه، حيث جمعهما الرباط المقدس قرابة 64 عاماً من الزواج.

وبحسب شبكة إيه بي سي نيوز، فإن دولوريس ينستيد (83 عاماً) وزوجها، ترينت ينستيد (88 عاماً) وافتهما المنية بفارق سويعات قليلة جداً في مستشفى غرب سانت توماس في ناشفيل، وفق ما صرح به أبناؤهما.

وقالت ابنة الزوجين شيريل ينستيد (57 عاماً) إن والدها نقل إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر إثر مضاعفات ناجمة عن الفشل الكلوي، لكن والدتها عانت بشكل غير متوقع تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أثناء زيارتها له.

وقال المتحدث باسم الصحة في سانت توماس، إنه حينما ازدادت حالة الزوجين سوءاً وأوشكا على الاحتضار، طلب من العاملين في المستشفى نقل سريري الزوجين بجانب بعضها البعض وجمع شملهما حتى يتمكنا من قضاء اللحظات الأخيرة معاً.

وقالت ينستيد إن والدها عقد يد والدتها حتى النفس الأخير لها، ولم تتوقع الابنة أنها ستفقد أبويها في نفس الوقت معاً معبرة عن حزنها الشديد وافتقادها لهما، لكن الجميل في القصة انهما رحلا بسعادة وظلا على العهد ولم يفترقا حتى عند الموت لأنهما أرادا ذلك.

وقالت الابنة إن والديها اجتمعا لأول مرة في عام 1950، وحين ذهب الأب بعيداً للخدمة في الحرب الكورية، وكتب هو ودولوريس رسائل حب ذهاباً وإياباً إلى بعضها البعض، بعد وقت قصير من الحرب، تزوجا وقضا حياتهما معاً في ناشفيل، وفي 17 يناير 2017 كان سيكتمل عيد زواجهما الـ65.

وقال ينستيد إن العام الجديد سيكون بلا شك صعباً بدون والديها لكنها تأمل في قضاء عيد الميلاد مع ذكراهما وصورهما القديمة وإعادة رواية قصصهم للجميع، وتكريمهما حيث ستشتاق إليهما كثيراً.

وانتشرت لقطة مؤثرة مؤخراً للزوجين وهما يستلقيان على سريرين متلاصقين داخل المستشفى ويمسكان بيد بعضهما البعض كما العقدة أو الشبكة، ليرحلا من الحياة معاً في مشهد هز مواقع التواصل الاجتماعي.