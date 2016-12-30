شاهد: إحياء الذكرى المائة لمقتل الراهب الغامض راسبوتين

أحيا العشرات من أهالي قرية بوكروفسكوي الذكرى المائة لمقتل ابن قريتهم جريجوري راسبوتين، الذي قتل في 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1916.

وتمتع راسبوتين الراهب الروسي الغامض بتأثير كبير على الإمبراطورة ألكساندرا زوجة أخر القياصرة الروس.

ويعود التأثير الكبير لنجاح راسبوتين في وقف نزيف الدم الذي كان يصيب ولي العهد الكسي والذي كان ابنها الوحيد. وكان ألكسي مصابا بالهيموفيليا أو مرض نزف الدم والذي انتقل إليه من خلال والدته.

وينتج المرض عن طريق خلل يحول دون تخثر الدم.

ولم يقدم العلماء تفسيرا لتمكن راسبوتين من وقف النزيف الذي كان يصيب ولي العهد.

وكما كانت حياة راسبوتين غريبة وعجيبة، كان مقتله أكثر غرابة. فقد تم تقديم حلوى وكعك مسمم له ولكنه لم يمت فأطلق عليه النار وظل على قيد الحياة فألقاه الجناة في مياه النهر المتجمدة فقتل أخيرا.