فيديو: 7 ملايين مشاهدة لاستخدامات مذهلة لطلاء الأظافر

حصد مقطع مصور لستة استخدامات مبتكرة لطلاء الأظافر، نحو 7 ملايين و200 ألف مشاهدة في أقل من يوم على نشره بصفحة 5-Minute Crafts على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 65 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأوضح الفيديو استخدامات مذهلة وبسيطة لطلاء الأظافر وتبدو أهميتها بالفعل حينما تتعلق بالترتيب والنظام وترميم الأشياء الثمينة، فيمكن من خلالها معالجة خدوش السيارات، والتمييز بين الأقفال ومفاتيحها، وتثبيت أزرار الملابس.

كما يمكن طلاء أعواد الكبريت بها فتحتفظ بقدرتها على الاشتعال في حين ابتلالها بالماء، كما يمكن استخدام طلاء الأظافر في تثبيت مسمار النظارة الجانبي لمنعه من الفك أو الضياع، وأخيراً إحكام غلق الخطابات البريدية.