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شاهد: بابا نويل يسطو على بنك بعد تقديم الحلوى للموظفين
آخر تحديث : الأربعاء 28 ديسمبر 2016   13:05 مكة المكرمة

نفذ لص محتال متنكر في زي بابا نويل، عملية سطو على أحد البنوك في مدينة ممفيس بولاية تنيسي الأمريكية، وفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس انترناشيونال.

وقام اللص بتقديم الحلوى والتهاني بمناسبة عيد الميلاد لموظفي البنك والعملاء، وهو يرتدي زي بابا نويل المعروف، في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأظهر مقطع مصور وثقته كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج البنك، ونشرته شرطة ممفيس على صفحتها بموقع فيسبوك، اللص وهو يعطي موظفة الصندوق ورقة يطالبها فيها بتسليمة النقدية، بعدما قدم الحلوى والتهاني للموظفين والعملاء.

ونجح اللص في الحصول على مبلغ كبير من المال، وفر هارباً من المكان قبل وصول الشرطة، وأظهرت كاميرات المراقبة اللص وهو يزيل قناع "سانتا كلوز" خارج البنك ولكن للأسف كان ظهره للكاميرا.

ولا تزال الشرطة تبحث عن اللص الذكي بعد أن عممت أوصافه، وطالبت المواطنين بالإدلاء علن أية معلومات عنه إن وجد. 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+UPI
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