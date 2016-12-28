شاهد: عامل محظوظ ينجو بعد نفاذ مسمار بين عينه وجمجمته!

كاد عامل البناء الأمريكي نيك طومسون أن يفقد عينه وبصره ويتلف مخه، عقب إطلاق النار بالخطأ من بندقية مسمار هوائي في الرأس، ليفذ المسمار من العين إلى المخ، في مدينة ستيل ووتر بولاية مينيسوتا، لكنه نجا بأعجوبة.

وبحسب شبكة KMSP FOX 9 News الأمريكية، فإن طومسون كان يضع إطارًا لخزانة بصحبة صديقه فرانكي بيترسون عندما ارتدت بندقية تثبيت المسامير للخلف لينفذ مسماراً ويستقر مباشرة بين عينه اليمنى وجمجمته، وينجو العامل من تدمير الاثنين ومن موت محقق، بفضل العناية الإلهية.

ونقل طومسون إلى المستشفى وهو لا يدري بالأساس ما حدث له، حيث خضع لعملية جراحية طارئة مساء يوم الاثنين لينتزع الأطباء المسمار الذي نفذ مسافة بوصتين في عمق الجمجمة، ويتركونه على قيد الحياة دون أضرار دائمة، متعجبين من الحادث الغريب.

بينما احتفظ العامل المحظوظ بالمسمار كتذكار على نجاته العجيبة من الموت أو فقدان البصر، لكن بصره لم يتأثر كما أن دماغه يعمل كما ينبغي ومن المتوقع أن يتماثل طومسون للشفاء الكامل عما قريب.