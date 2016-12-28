شاهد: لقطات صادمة لمعلمة تضرب أطفالاً داخل حضانة

رصدت كاميرات المراقبة داخل إحدى رياض الأطفال بالصين، لقطات صادمة لتعرض أطفال صغار للضرب والركل والصفع وسوء المعاملة من قبل معلمة الأنشطة.

ونشر تليفزيون الصين المركزي على يوتيوب، مقطعاً مصوراً ظهرت فيه المعلمة وهي تعامل الأطفال بقسوة شديدة ضرباً وركلاً وصفعاً وأخيراً شد الشعر لطفلتين، خلال إحدى حصص أنشطة الرقص، بإحدى الروضات في هوتشيو بمقاطعة أنهوي شرق الصين.

وأصدر مكتب التعليم المحلي بياناً جاء فيه أن المعلمة أقيلت يوم السبت الماضي، وأنها حُوِّلت للتحقيق القضائي، حيث ينص قانون الصين لعام 2006 بوضوح بشأن حماية القصر، بأن العقاب البدني للأطفال في الروضات والمدارس غير جائز قانونياً.

وجاء في نص القانون "يجب على الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة وأعضاء هيئة التدريس احترام كرامة الشخصية للقاصرين، ولا يجوز إخضاعهم للعقاب البدني بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ارتكاب أي عمل آخر يمكن يهين كرامتهم الشخصية".