شاهد: حاوَل لعب الغولف فوق بحيرة متجمدة.. فماذا حدث؟

حاول رجل سويدي ممارسة لعبة الغولف فوق إحدى البحيرات المتجمدة في أيام الشتاء الباردة، خلال بطولة الغولف عيد الميلاد السنوية بين الأصدقاء، لكنه فشل وسقط على الجليد الذي تكسر شيئاً فشيئاً ليجد نفسه منزلقاً في قلب المياه القارسة.

ونشرت قناة Viral Hog على موقع يوتيوب، مقطعاً مصوراً للرجل الذي اختل توازنه وقام بضرب طبقة الجليد ذاتها بدلاً من كرة الغولف ما أدى لتحطمها ووقوعه في النهاية في المياه شديدة البرودة.

بينما سارع أحد الأصدقاء بسحبه من الماء الجليدي وهرع به إلى المنزل للحصول على حمام دافئ خشية إصابته بأي أذى نتيجة المياه القارسة، وحصد الفيديو نحو 200 ألف مشاهدة على يوتيوب.