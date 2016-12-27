شاهد: أطول شجرة عيد ميلاد صناعية في العالم

كشفت السلطات في سريلانكا النقاب عن شجرة عيد ميلاد صناعية في العاصمة كولومبو بطول 73 مترا وهو ما قد يجعلها الأطول من نوعها في العالم.

وسيكون بإمكان السكان والسياح الاستمتاع بمشاهدة الشجرة الضخمة لمدة عشرة أيام في متنزه "غالي فيس غرين" وهو أحد أكثر المتنزهات شعبية في العاصمة السريلانكية.

وتقدم فريق بناء الشجرة بطلب تقييم لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في مسعى لإدخالها إلى الموسوعة العالمية.

واقتضى بناء الشجرة الكثير من الأنابيب الحديدية والشبكات المعدنية والألواح الخشبية تم طلائها باللونين الأخضر والبني كما زُين هيكلها بمئات الآلاف من المصابيح الصغيرة ومخاريط الصنوبر.