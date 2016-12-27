شاهد: مقتل 6 أشخاص بعد أن حبسهم لصوص في دورة مياه

عثرت الشرطة في العاصمة الإندونيسية على ستة أشخاص منهم طفل في التاسعة من عمره مختنقين في دورة مياه صغيرة حبسهم فيها لصوص مسلحون في اليوم السابق.

والجرائم الصغيرة شائعة في جاكرتا التي يقطنها عشرة ملايين نسمة لكن الجرائم العنيفة بما في ذلك السطو المسلح نادرة.

وقال ارجو يوونو المتحدث باسم الشرطة إن نحو أربعة لصوص اقتحموا المنزل الواقع في أحد الأحياء الراقية يوم الاثنين.

وأضاف يوونو أن اللصوص حبسوا 11 شخصا هم أفراد الأسرة والخدم والسائقون في دورة مياه مساحتها مترين في متر ولم يعثر عليهم حتى صباح الثلاثاء.

وتابع متحدثا عن اللصوص نقلا عن رواية شاهد عيان"كانوا يحملون أسلحة نارية وسكاكين."

وأضاف أن خمسة ناجين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.