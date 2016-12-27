شاهد: فقط في الدنمارك.. أبواب لا تُفتح إلا بالابتسام!

فقط في الدنمارك، يمكنك الاستمتاع بتجربة رقمية واجتماعية مثيرة نوعاً ما وهي الابتسام من أجل فتح الأبواب، فإذا قررت الذهاب للتسوق في 3 أفرع من سلسلة متاجر SuperBrugsen، و Dagli'Brugsen الشهيرة، فلن تُفتح لك الأبواب إلا إذا نظرت إلى الشاشة وابتسمت!

ووفقاً لموقع Bureaubiz الدنماركي، فإن الغرض من هذه التجربة الرقمية والاجتماعية التي نشرت أواخر نوفمبر ونفذتها وكالة Konstellation & Republica الرقمية للتعاون الدولي في أغسطس المنصرم، هو الترتيب للاحتفال بعيد الميلاد، وفقاً لمنظمة التسويق المركزي الجديدة بيا نيمان قاد.

ونشرت صفحة Detgodeijulen على يوتيوب، مقطعاً مصوراً يرصد التجربة الاجتماعية المختلفة والتي حظيت بانتشار فيروسي ومتابعة الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الغرض المعلن من ذلك هو تذكير الدنماركيين بالابتسام والاحتفال في عيد الميلاد وتبادل الهدايا وليكونوا أكثر حضوراً وفرحاً.

وقال مارتن أندرسن، مدير التسويق في وكالة التعاون الدولي، إنهم اتبعوا تجربة هذا الفيلم بإطلاق حملة "معاً من أجل خير عيد الميلاد" ويمكن للمشاركين فيها الفوز بهدايا، وأظهر الفيديو عدداً من الزبائن وهم في حيرة من أمرهم، أمام أحد فروع متجر SuperBrugsen، حيث لا تفتح الأبواب عند الاقتراب منها كما هو معهود.

وحين ينظرون حولهم يجدون شاشات رقمية ترشدهم إلى الابتسام للشاشة من أجل فتح الأبواب، واعتقد بعضهم أنها إعلان أو مجرد مزحة لكنهم حين جربوا الأمر وجدوا الأبواب قد فُتحت بالفعل ما أثار دهشتهم وذهولهم، بل وتفاعل آخرون بمزيد من الابتسام والضحك.