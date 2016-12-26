شاهد: انتشار واسع لتجسيد لعبة فيديو شهيرة على أرض الواقع

حصد مقطع مصور لتجسيد إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة على أرض الواقع نحو 650 ألف مشاهدة في 48 ساعة فقط من نشره على صفحة Buzzkito بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقلد مجموعة من الأشخاص لعبة "سرقة السيارات الكبرى: سان أندرياس Grand Theft Auto: San Andreas" على أرض الواقع، حيث جسدوا طريقة السير وتطبيق الحركات ذاتها وتبديل الملابس وسرقة السيارات مع قتل المارة ما أثار إعجاب الآلاف.

وتعد "جي تي إيه: سان أندرياس" لعبة فيديو من نوع عالم مفتوح وأكشن ومغامرات طورت ونشرت من قبل شركة روكستار نورث البريطانية، وهي لعبة ثلاثية الأبعاد في سلسلة "سرقة السيارات الكبرى"، صدرت عام 2004 وتلقت نجاحاً هائلاً.