شاهد: إندونيسي ينقذ طفلين من موت محقق

نشر موقع "لايف ليك" لقطات تحبس الأنفاس لرجل ينقذ طفلين من حادث دهس محقق حيث اندفعت نحوهما سيارة بسرعة جنونية كادت تودي بحياتهما لولا تدخل الرجل في الوقت المناسب.

ووقع الحادث أمام إحدى ورش إصلاح الدراجات في منطقة جامبي بإندونيسيا، وأظهر الفيديو رجلاً داخل الورشة يقوم بعمله وتنظيف إحدى الدراجات حين انتبه لصوت سيارة مسرعة للغاية قادمة من خلفه.

فالتفت العامل البطل ليجد الطفلين في مسار السيارة التي لم تخفض حتى من سرعتها، وبدون تفكير التقفهما بسرعة البرق وحملهما بعيداً عن مسار السيارة قبيل دهسهما بثانية واحدة لينقذهما من مصير مروع لا محالة، وتجمع الناس من حوله غير مصدقين نجاة الطفلين.