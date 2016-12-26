شاهد: "سانتا كلوز" مزيف يسرق بنكا بالولايات المتحدة

قالت الشرطة في مدينة مامفيس بولاية تينيسي الأميركية، إن لصا تنكر في هيئة "سانتا كلوز"، ووضع لحية بيضاء على وجهه واعتمر قبعة حمراء، ثم دخل بنكا لأجل السرقة.

ودخل اللص المتنكر في هيئة سانتا كلوز، إلى البنك حوالي الساعة العاشرة صباح الأربعاء الماضي، ووزع قطع حلوى على من في البنك، قبل أن يقترب من إحدى الموظفات ويطلب منها المال المتوفر في الدرج، الأمر الذي استجابت له، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وباشرت الشرطة بحثا عن سانتا كلوز المزيف الذي نجح في السرقة، وعممت أوصافه التقريبية من وزن وطول، داعية من يتعرفون عليه إلى إبلاغها على الفور.

وأظهر كاميرا المراقبة سارق البنك وهو يخرج هادئا ليبتعد عن البنك، بعدما نجح في تمويه موظفي البنك وسرقتهم.