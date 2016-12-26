وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاماً

المغني البريطاني الراحل حورج مايكل (رويترز)

توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل يوم الأحد في منزله بإنجلترا عن 53 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه) مساء الأحد، نقلاً عن مدير أعماله.

ودخل المغني البالغ من العمر 53 عاما إلى عالم الشهرة كأحد أعضاء فرقة البوب البريطانية "وام Wham" ومن أشهر أغانيها "كلوب تروبيكانا" و"لاست كريسماس"، وانفصل أعضاء الفرقة في عام 1986 لكن مايكل واصل مسيرته الناجحة كمغني.

وقال مدير أعمال مايكل في بيان "يغمرنا الحزن ونحن نؤكد وفاة ابننا المحبوب وأخينا وصديقنا جورج بسلام في منزله خلال فترة عيد الميلاد."

وأضاف "تطالب أسرته باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب والحزين، ولن تكون هناك المزيد من التعليقات في هذه المرحلة."

وقالت الشرطة البريطانية إن وفاة مايكل "لا تفسير لها لكنها لا تثير الشكوك."

ولد مايكل باسم جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو في لندن في 25 يونيو حزيران 1963 لأبوين يونانيين مهاجرين، وعزف مايكل الموسيقى في قطارات أنفاق لندن قبل أن يشتهر مع فريق وام الذي كونه في 1981 مع صديق دراسته آنذاك أندرو ريدغلي وغنى الفريق عدداً من أغاني البوب المحفورة في الذاكرة.

وباع مايكل أكثر من 100 مليون البوم خلال حياته المهنية التي امتدت إلى ما يقرب من 4 عقود، وتوفي مايكل بسلام في منزله في أوكسفوردشير بإنجلترا ليلة عيد الميلاد.

وقال المغني البريطاني إلتون جون "لقد صدمت صدمة كبيرة... فقدت صديقا عزيزاً- كان يتمتع بروح طيبة وكريمة وكان فناناً ذكياً، قلبي مع أسرته وجميع محبيه."

وقال جورج تاكي الذي مثل في فيلم (ستار تريك) "استرح الآن مع النجوم المتلألئة يا جورج مايكل.. لقد عثرت على حريتك وعقيدتك، لقد كان عيد الميلاد هذا هو الأخير لك وسنفتقدك."

وعندما كانت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في السلطة صوت مايكل لصالح حزب العمال البريطاني لكنه انتقد تأييد توني بلير للغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وقال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال الحالي "أنا حزين لسماع نبأ وفاة جورج مايكل... لقد كان فناناً استثنائياً وداعماً قوياً للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ولحقوق العمال."