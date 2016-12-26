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شاهد: انفجار صندوق كهرباء.. وكتل خرسانية تتطاير في الهواء
آخر تحديث : الإثنين 26 ديسمبر 2016   21:56 مكة المكرمة

انقطعت الكهرباء عن نحو 30 منزلا في منطقة Chigwell بمقاطعة " Essex" بالمملكة المتحدة، بعد انفجار صندوق للكهرباء بالمنطقة.

وأظهرت لقطات صورها شاهد عيان يدعى "عمران يوسف" لحظات ما قبل الانفجار، بعد أن تصاعد الدخان الكثيف من الصندوق، قبل أن ينفجر مسببا تطاير نحو 40 كيلو جراما من الكتل الخرسانية والحواجز في الهواء.

وقال شاهد العيان إنه يخشى أن تكون الكتل الخرسانية قد تسببت في قتل شخص. وأضاف أن أحد العمال كان واقفا فوق الصندوق، قبل أن يتحرك بسرعة، وبعد ذلك حدث الانفجار.

كما تسبب الانفجار في تضرر اثنين من الشاحنات كانتا متواجدتين في المكان، لكن أحدا لم يكن متواجدا فيهما.

وأشار "يوسف" إلى أن تصاعد الدخان استمر نحو 5 دقائق قبل الانفجار الذي أدى إلى اندلاع النيران بشكل مخيف، مؤكدا أن ألواح الخرسانة التي تطايرت في الهواء تتطلب عادة 3 رجال ليتمكنوا من حملها.

وأصيب جميع من في المنطقة بالذعر جراء الانفجار، وحضر العمال بعد فترة قصيرة من الحادث، مشيرين إلى شكوك حول تزايد في حمل الكهرباء قد يكون السبب وراء الانفجار.

وقال متحدث باسم شركة الكهرباء إن أحدا لم يصب في الحادث.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ ديلي ميل
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