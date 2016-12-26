شاهد: بكاء طفلتين لدى سماعهما صوت جدهما المتوفى في "هدية"

انفجرت شقيقتان في البكاء بعد أن حصلتا على دميتين مسجل عليهما صوت جدهما المتوفى.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر الشقيقتان "ماريانا" و"ساراهي" من ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما تتلقيان هدية عبارة عن دميتين على شكل دب صغير، وعندما قامتا بالضغط عليهما، سمعتا رسالة مسجلة مسبقا من جدهما الذي توفي إثر إصابته بسكتة دماغية خلال عملية سطو أثناء قيامه بغسيل سيارته العام الماضي.

وأبدت "ماريانا" في الفيديو سعادتها بالهدية في البداية، لكن أسرتها شجعتها على الضغط على يد الدمية، لتسمع صوت جدها، فتنفجر في البكاء، وتضم الدمية إلى صدرها. ويتكرر نفس الأمر مع شقيقتها.

وقامت الشقيقة الكبرى للطفلتين برفع الفيديو على موقع "تويتر" ليشاهده أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن.