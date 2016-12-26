شاهد: 400 سباح في سباق مياه تقترب من التجمد

تحدى أكثر من 400 سباح وسباحة برودة الطقس الشديدة وشاركوا في سباق في مياه نهر فولتافا في العاصمة التشيكية براغ.

وبلغت درجة مياه النهر 4 درجات مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة 6 درجات مئوية.

وأكمل 130 متسابقا مسافة السباق الرئيسية وهي 750 مترا، فيما سبح باقي المتسابقين لمرحلتين إضافيتين القسم الأول أكمل 100 متر فيما أكمل الباقون مسافة 300 متر.

ويطلق على السباق "ألفريد نيكودم" وهو اسم حداد عاش في العاصمة التشيكية في بداية القرن العشرين. وبدأ عام 1923 هو و ستة أشخاص أخرين طقس السباحة في مياه نهر فولتافا الباردة بالإضافة إلى عادات أخرى خلال فصل الشتاء مثل الاستحمام بالمياه الباردة وفتح النوافذ خلال النوم وذلك بهدف زيادة قدرة الجسم على التحمل.

ويقول البعض إن هذه العادات تجعل جسم الإنسان أكثر صحة وقوة.