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شاهد: إنقاذ 120 شخصا تعطلت بهم عربات تلفريك بجبال الألب
آخر تحديث : الأحد 25 ديسمبر 2016   22:21 مكة المكرمة

قالت وسائل إعلام إيطالية إن أكثر من 120 شخصا كانوا يقضون العطلات بأحد مناطق التزلج تم إنقاذهم بعدما حوصروا داخل عربات تلفريك تعطل في شمال إيطاليا أمس على ارتفاع نحو 30 مترا عن سطح الأرض.

وقال مسؤولو إنقاذ في جبال الألب إن من المُرجح أن يكون العُطل حدث بسبب الرياح العاتية فوق جبل سرفينيا بشمال إيطاليا قرب الحدود مع فرنسا.

ودخلت فرق الإنقاذ إلى العربات من باب في أعلاها أثناء محاولة إنزال الركاب المحتجزين إلى الأرض.

وقال مسؤولو الانقاذ في جبال الألب، كان من المرجح حدوث انهيارات في جبل سيرفينيا في شمال إيطاليا بالقرب من الحدود الفرنسية بسبب الرياح.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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