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شاهد: انتشار واسع للعلاج بسم النحل في المكسيك
آخر تحديث : الأحد 25 ديسمبر 2016   21:55 مكة المكرمة

بالرغم من أن العلاج بسم النحل الذي ينتج عن لدغه معروف منذ فترة، إلا أنه يحقق انتشارا واسعا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ويقول لاعب السلة المكسيكي جايمي كاستيلو إنه لجأ للعلاج بلدغ النحل بعد أن أبلغه الأطباء أن الإصابة الخطيرة التي لحقت به في ركبته ستبعده عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر على الأقل.

ويقول مؤيدو العلاج بلدغ النحل إنه أثبت نجاحا كبيرا في علاج أمراض كثيرة ومن أبرزها التهاب المفاصل.

لكن منتقدي العلاج بهذه الطريقة يقولون إن الدراسات التي أجريت أظهرت نتائج متضاربة وهناك مخاوف من احتمال وجود أثار سلبية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية لدغات النحل.

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 المصدر: الأسوشيتد برس
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