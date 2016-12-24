YouTube Facebook Twitter
منوعات
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: شاحنة تتسبب في "مذبحة" للسيارات
آخر تحديث : السبت 24 ديسمبر 2016   16:24 مكة المكرمة

أظهرت لقطات فيديو شاحنة تسير في الاتجاه الخاطئ بإحدى الشوارع المزدحمة في العاصمة التايلاندية بانكوك، مما أدى إلى اصطدامها بعدد كبير من السيارات، مخلفة وراءها أضرارا ضخمة.

ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن السائق كان مخدرا على ما يبدو، وقد بدا مصرا على المضي قدما في الطريق حتى وهو يسير في الاتجاه الخاطئ والشارع مزدحم بالسيارات، وقد حاول سائقو السيارات الأخرى تفادي الاصطدام به، لكن سرعة الشاحنة لم تجعلهم ينجحون في ذلك، وانتشر الرعب بين المارة في الشارع مما جعلهم يهربون من المكان.

وأدى الحادث إلى إلحاق أضرار بأكثر من 20 سيارة، لكنه لم يؤد إلى وفاة أحد.

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر+ ديلي ميل
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.