شاهد: التمساح رامبو يحتفل بالكريسماس

بدأ التمساح رامبو الاحتفال مبكرا مع صاحبته ماري توم بالكريسماس بعد أن حصلت ماري على حكم قضائي من محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية يتيح لها الاحتفاظ برامبو في منزلها.

وخاضت ماري معركة قضائية ضد مفوضية الحفاظ على الحياة البرية والأسماك بشأن الإبقاء على التمساح، الذي ينمو.

وقال متحدث باسم المفوضية إنهم توصلوا إلى اتفاق مع ماري للاحتفاظ بالتمساح. وتصر المفوضية على ضرورة توفير 2.5 فدان من الأرض لكل تمساح يقترب طوله من مترين.

ويقيم رامبو مع ماري منذ أكثر من 11 عاما، ويمنع عليها عرضه بشكل عام للجمهور بناء على الاتفاق مع المفوضية.