شاهد: السعودية تستضيف معرضا دوليا للقهوة والشوكولاتة

يجذب المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام محبي القهوة وعُشاق الشوكولاتة؛ الذين يحتشدون لمعرفة وتذوق أحدث المنتجات في السوق وحضور ورش عمل لتعلم المزيد بشأن فن صناعتهما.

ويشارك في الدورة الثالثة للمعرض عارضون من ربوع المعمورة على أمل أن ينجحوا في جذب زوار المعرض بمنتجاتهم الجديدة من القهوة والشوكولاتة إضافة إلى الآيس كريم والحلويات ومعدات الطبخ.

وتعرض شركات من أنحاء المنطقة وأبعد منتجاتها في المعرض بينها شركات من تنزانيا وإندونيسيا والهند والفلبين وتركيا.

وقال الملحق التجاري الإندونيسي في الرياض واوان سودرماون "جئنا بثماني شركات إندونيسية لعرض منتجاتها من القهوة والشوكولاتة في هذا المعرض. اندونيسيا كما تعرفون هي ثالث منتج للقهوة في العالم. لذا أتعشم أن يحب السعوديون مذاق القهوة الإندونيسية".

وقال عبد الله القصير، المدير التنفيذي لشركة شوكولاتة تعرض أحدث إنتاجها في المعرض، إن شركته بدأها مجموعة من الشبان السعوديين ويوزعون حاليا إنتاجهم من الشوكولاتة على 250 متجرا في أنحاء المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالقهوة الصحية التي تتوفر الآن بالسوق السعودية قال مدير التسويق بشركة رويال هيلثي بروداكت (القهوة الصحية) عبد العزيز الشعلان "القهوة تشربها كمزاج تماما نفس مذاق القهوة العادية لكن بدون سهر. بدون أرق. بدون حموضة. بدون أضرار جانبية على الكبد وكده بسبب تخفيض نسبة الكافيين كما قلت."

ويقول منظمو المعرض إن مبيعات الشوكولاتة والقهوة السعودية بلغت 700 مليون ريال سعودي في 2016 بزيادة 12 بالمائة عن العام الماضي وسط تنافس بين الشركات للفوز بحصة أكبر في سوق مربح.

ويستمر المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة حتى يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.