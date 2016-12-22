شاهد: ياباني يلقي قصيدة بالفصحى لأبي القاسم الشابي!

نشر مدير جامعة الملك سعود بدران العمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعاً مصوراً، لطالب ياباني يلقي قصيدة باللغة العربية الفصحى بإتقان شديد.

وعنون العمر تغريدته بعبارة "لغتنا إبداع وإمتاع.. طالب ياباني بجامعة الملك سعود يطربنا بلغة جميلة وراقية"، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية.

ويحل اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يظهر الطالب الياباني وهو يلقي أبياتاً من قصيدة "إرادة الحياة" للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي، بطريقة صحيحة ومبهرة.