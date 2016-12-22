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فيديو: 36 مليون مشاهدة لرضيع يغني بمساعدة والده
آخر تحديث : الثلاثاء 20 ديسمبر 2016   13:17 مكة المكرمة

حصد مقطع مصور لرضيع أمريكي يغني بمساعدة والده، نحو 36 مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من أسبوع بعد نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو مليون و300 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرضيع البالغ من العمر شهر واحد فقط، استسلم لوالده "أندرو كيلينغزورث" تماماً وبكل فرح وسعادة ليساعده على أداء إحدى أغنيات عيد الميلاد الكلاسيكية "O Holy Night" قبل الذهاب للنوم حيث يعيشون في مدينة سان أنغيلو بولاية تكساس.

ويبدو أن الصغير استحسن الأمر فبدأ بالابتسام والتجاوب مع تحريك والده لشفتيه بإصبعه تبعاً لكلمات وإيقاع الأغنية، وسط ضحكات الأم "آشلي" التي التقطت المقطع ونشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليحظى بملايين المشاهدات والإعجابات بالأداء اللطيف للرضيع.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ديلي ميل
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