شاهد: جنود يخوضون تحدي المانيكان!

يبدو أن الشهرة العالمية التي اكتسبها تحدي المانيكان في الآونة الأخيرة، أثار إعجاب الجيش الفلبيني لدرجة أن بعض جنوده قرروا خوض التحدي، لينتشر المقطع -الذي تم تصويره في معسكر تكسون في بولاكان- كالفيروس على الإنترنت.

وبحسب قناة ABS-CBN News، قال مصور الفيديو جون مارك غاتشاليان، إنه حصل على إذن من قائد الفرقة الكولونيل رينيه غلين، وقرر أن يصور ثلاثة مشاهد للتحدي، بمساعدة تقنية من الرقيب سيزار باراميدا كوينكا.

وظهر بعض الجنود في مقطع مصور مدته 42 ثانية في 3 مشاهد مجمدة مختلفة، فالأول يظهر كما لو كانوا يستعدون لخوض معركة، والثاني يظهر تدريبات عسكرية داخل معسكر تكسون في بولاكان.

والثالث يظهر لحظات التهريج والضحك وتنفيذ الحيل الطريفة بين الجنود، لكسر الفكرة المعروفة عن جدية الجنود وعدم ميلهم للضحك أو الابتسام، مؤكدين أنها كانت تجربة ممتعة للغاية.

وحصد الفيديو نحو 250 ألف مشاهدة على صفحة غاتشاليان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد مصور المقطع المصور أن الغرض من الفيديو هو إظهار معاناة الجنود أثناء التدريب والحرب، وكذلك بغرض المتعة.