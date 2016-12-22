أسترالية تعثر على ثعبان سام في شجرة عيد الميلاد!

صورة الشجرة من صفحة سنايك كاتشر فيكتوريا على فيسبوك

فوجئت امرأة استرالية بوجود ثعبان سام بين الزينة الموضوعة على شجرة عيد الميلاد في منزلها في ملبورن.

وفور عثورها على ثعبان النمر، أحد أكثر الثعابين السامة في العالم، أمس الأحد، اتصلت بصائد الثعابين المحترف باري غولدسميث.

وقال غولدسميث، اليوم الاثنين "إننا نعثر عليها في جميع أنواع الأماكن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أعثر فيها على ثعبان في شجرة عيد الميلاد"، لافتاً إلا أن ثعابين النمر متسلقة جيدة وأنها أيضاً في غاية الخطورة.

وقال غولدسميث، الذي يدير "سنايك كاتشر فيكتوريا"، إن المرأة التقطت صورة للثعبان ثم أغلقت الغرفة ووضعت منشفة تحت الباب وغادرت الغرفة وانتظرت حتى وصوله.

ويقول غولدسميث، الذي يصطاد نحو 400 ثعبان كل عام، إن الثعابين تصبح أكثر نشاطاً في الأجواء الدافئة.

ويوجد في أستراليا بعض من الثعابين الأكثر سمية في العالم، ويموت كل عام عدد من الاشخاص نتيجة لدغات الثعابين.