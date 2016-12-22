شاهد: لأول مرة.. علاج الحروق باستخدام جلد سمك البلطي!

لأول مرة في تاريخ الطب، نجح فريق من العلماء في البرازيل من علاج حروق جلدية شديدة لسيدة باستخدام جلد سمك البلطي، كعلاج رائد جديد في عالم الطب، بحسب صحيفتي ذا صن وديلي ميل البريطانيتين، وصفحة Caters Clips على يوتيوب.

وتعتبر البرازيلية ماريا إيناس كانديدو دا سيلفا (36 عاماً) وهي أم لطفلين، أول شخص يتم علاج حروقه بواسطة جلد السمك، والتي وصفت طريقة علاجها المعجزة كأنه "فيلم خيال علمي".

وتعمل ماريا نادلة في مطعم كازا فيلها بمنطقة Russas شمال شرق البرازيل، وأصيبت بحروق مروعة في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة انفجار اسطوانة الغاز داخل المطعم.

وعرض الأطباء علاجها بطريقة تقليدية لتضميد جراحها باستخدام الكريمات فازدادت معاناتها حتى لجأوا إلى جلود أسماك البلطي المنتشرة بكثرة في الأنهار البرازيلية العذبة، وذلك بعد إزالة قشرتها وأنسجتها العضلية والتخلص من السموم ورائحتها المعروفة.

ووقع الاختيار على هذا النوع من الأسماك بالتحديد لاحتوائه على نسبة عالية من البلازما والكولاجين ودرجة عالية من الرطوبة والبروتينات الضرورية، ما يسرع في عملية الشفاء وتهدئة الجروح وإعادة بناء الجلد التالف فضلاً عن إزالة السموم وتفادي الإصابة بالعدوى، بحسب الدكتور إدمار ماسيل، واحد من الجراحين الذين طوروا العلاج.

وتم استخدام العلاج الجديد على وجه ماريا ورقبتها على مدار 11 يوماً متصلة مع تغيير جلد السمك كل يوم، بينما استمر العلاج لمدة 20 يوماً على ساقها وذراعها لاستعادة الأنسجة التالفة ومعالجة الجروح العميقة، وأوصت ماريا باتباع هذا العلاج لمن يعانون مثلها، لافتة إلى أن هذا العلاج كان معجزة.

وتعتبر ماريا واحدة من أول المرضى الذين خضعوا لهذا العلاج الجديد في أكتوبر من هذا العام باستخدام جلد السمك البلطي كجزء من المشروع التجريبي في وحدة الحروق بمعهد IJF في فورتاليزا بالتعاون مع وحدة الحروق والجروح بمستشفى SOS في ريسيفي شمال شرق البرازيل، ثم تم تطبيقه بعد ذلك على 50 من المرضى الآخرين.

وقد تم تطوير العلاج المبتكر من قبل فريق من الباحثين –منسقي المشروع- بقيادة الدكتور أودريسو مورايس، والدكتور آنا باولا نيغريروس، حيث عملوا على مدى أكثر من عامين في تطوير العلاج في مركز البحوث والتنمية (NPDM) بالجامعة الاتحادية سيارا (UFC).

ويأمل الفريق الطبي الذي يطور العلاج الجديد بأن يحدث ذلك العلاج الرخيص تغييراً جذرياً لعلاج الآلاف من ضحايا الحروق لاسيما في الدول النامية والفقيرة، توفيراً للوقت وتكاليف الدواء واختصار ساعات الألم.

كما يأمل الباحثون في خطة IJF في توسيع مشروع علاج الحروق لأول مرة باستخدام جلد حيوان مائي "سمك البلطي"، ليشمل جميع المستشفيات في البلاد وعلاج 500 مريضاً آخر قبل اعتماده علاجاً رسمياً جديداً يمكن تعميمه في جميع أنحاء العالم.