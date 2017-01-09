شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض أحد اللاعبين لكسر في ساقه أثناء محاولته قطع الكرة من لاعب الفريق المنافس.

ووقع الحادث للاعب المكسيكي "لويس مارتينيز" لاعب فريق "سايد تايغرز" عندما حاول عرقلة أحد مهاجمي فريق "سانتوس لاغونا" في الدقيقة 76 من اللقاء، إلا أن ساقه اليمنى اتجهت إلى الخلف بزاوية غير طبيعية مما أدى إلى كسرها، ليبدأ اللاعب في الصراخ من الألم. وبعد تلقيه العلاج الأولي ذهب إلى المستشفى وفقا لما صرح به الأطباء.

ويلعب "مارتينيز" في صفوف فريقه منذ عام 2014، ويعتبر من النجوم الصاعدين في الفريق. ولكن من المتوقع حاليا أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.