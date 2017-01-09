شاهد: برشلونة يتعادل مع فياريال ويبقى ثالثا بالدوري الإسباني

سجل ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة الأخيرة ليقود برشلونة للتعادل 1-1 مع فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكنه بقي بالمركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر وأشبيليه.

وتقدم نيكولا سانسوني بهدف لفياريال صاحب الأرض بتسديدة أرضية بعد تمريرة من ألكسندر باتو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وتعادل ميسي بعدما نفذ ركلة حرة بإتقان في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ورفع ميسي رصيده إلى 13 هدفا في صدارة هدافي المسابقة لكن برشلونة حامل اللقب لا يأتي في صدارة جدول الدوري.

ولدى برشلونة 35 نقطة من 17 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أشبيلية بينما يأتي ريال مدريد في الصدارة وله 40 نقطة من 16 مباراة.