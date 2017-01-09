شاهد: تشيلسي يفوز 4-1 على بيتربوروه بكأس الاتحاد

قطع فريق تشيلسي بطاقة العبور لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حق فوزا بأربعة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه بيتربوروه يونايتد، أحد أندية القسم الثالث على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مواجهات دور الـ64 للبطولة.

وأنهى "البلوز" شوط المباراة الأول متقدمين في النتيجة بهدفين نظيفين حملا توقيع الإسباني بيدرو رودريجيز في الدقيقة 18 والبلجيكي ميتشي باتشواي قبل نهايته بدقيقة.

وفي النصف الثاني، أضاف البرازيلي ويليان الهدف الثالث للفريق اللندني، قبل أن يقلص توم نيكولز الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 70 إلا أن بيدرو رودريجيز عاد من جديد ووسع الفارق بالهدف الثاني له والرابع للفريق بعدها بخمس دقائق.

وشهد اللقاء طرد المدافع المخضرم جون تيري بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 67.

وبهذا يستعيد رجال الإيطالي أنطونيو كونتي انتصاراتهم مجددا بعد السقوط في الجولة الماضية من البريمييرليج خارج الديار أمام توتنهام هوتسبر بثنائية نظيفة بعد سلسلة طويلة من الانتصارات المتتالية وصلت لـ13.