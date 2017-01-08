شاهد: إنتر ميلان يتخطى أودينيزي بهدفين مقابل هدف

واصل نادي إنتر ميلان الإيطالي نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، وحقق فوزه الرابع تواليا على حساب أودينيزي 2-1، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبذلك، تقدم إنتر إلى المركز الخامس موقتا في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن غريمه ميلان الذي يخوض الأحد مباراة مع كالياري.

وواصل إنتر تقدمه منذ تسلم ستيفانو بيولي مسؤولياته على رأس جهازه التدريبي خلفا للهولندي فرانك دي بور في تشرين الثاني/نوفمبر. وحقق المدرب الايطالي مع ناديه الجديد، خمس انتصارات وتعادل وخسارة واحدة فقط.

وعلى رغم تحسن الأداء، إلا أن مباراة الأحد لم تكن سهلة لإنتر، لاسيما مع افتتاح أودينزي التسجيل في الدقيقة 17 بهدف للتشيكي ياكوب يانكتو.

وكان اللاعب نفسه على وشك تسجيل هدف ثان بعد ذلك بقليل، مع تقدمه من الجهة اليسرى لمنطقة انتر، وتخطيه الكولومبي جيسون مورييو، إلا أن تسديدته المنخفضة مرت بجانب القائم الايمن.

إلا أن إنتر تمكن من معادلة النتيجة مع لفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة، بهدف للكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 45+2.

وكان الشوط الثاني لصالح إنتر بشكل كبير، وأتى تقدمه في الدقيقة 87 بهدف ثان لبيريسيتش، متماشيا مع السياق المنطقي للمباراة.