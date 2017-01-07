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رياضة
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شاهد: رونالدو يحتفل بالكرة الذهبية الرابعة
آخر تحديث : السبت 07 يناير 2017   20:52 مكة المكرمة

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم السبت قبل انطلاق مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالكرة الذهبية الرابعة التي يحصدها في مشواره في حضور نجوم الملكي السابقين الذين توجوا بنفس الجائزة، البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيغو والفرنسي رايموند كوبا والإنجليزي مايكل أوين، فضلا عن مدرب الملكي ولاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وعرضت الكرة الذهبية الرابعة في الملعب قبل أن يتسلمها كريستيانو من لاعب الملكي السابق فرانسيسكو خينتو، ليضعها البرتغالي بجانب الكرات الثلاثة التي فاز بها أعوام 2008 بينما كان في صفوف مانشستر يونايتد، و2013 و2014 مع الريال.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+ وكالات
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