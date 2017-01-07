YouTube Facebook Twitter
رياضة
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: ريال مدريد يكتسح غرناطة بخماسية نظيفة
آخر تحديث : السبت 07 يناير 2017   19:33 مكة المكرمة

اكتسح "ريال مدريد" ضيفه "غرناطة" اليوم السبت بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعادل رقم غريمه برشلونة القياسي بخوض 39 مباراة متتالية دون التعرض لهزيمة.

جاءت أهداف الريال من خلال إيسكو "هدفان" في الدقيقتين 12 و31، والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 21، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27، والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 58.

ورفع "الريال" بفوزه رصيده إلى 40 نقطة معززا صدارته المسابقة "الليغا" وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، فيما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر+ وكالات
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.