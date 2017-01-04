جهاز حماية المنافسة المصري يحيل عيسى حياتو للنيابة العامة

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليوم الأربعاء إنه أحال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو إلى النيابة العامة بشأن حقوق بث البطولات.

وأضاف الجهاز، في بيان نشر في صفحته على الإنترنت أن الكاميروني حياتو خالف قانون حماية المنافسة المصري عندما منح حق بث البطولات لشركة لاجاردير سبورتس دون تمكين الشركات الأخرى الراغبة في الحصول على هذا الحق فرصة المنافسة عبر مزايدة علنية.

وتابع أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ومقره القاهرة أعطى شركة لاجاردير حق البث "لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028. ويجدر الإشارة إلى أن الكاف كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة 20 عاما.

وأضاف الجهاز "ولم يقتصر الأمر على هذا فقط؛ لكنه شمل أيضا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله".