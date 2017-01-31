أبو تريكة يحيي ذكرى ضحايا "مذبحة بورسعيد"

أبو تريكة يتذكر ضحايا "مذبحة بورسعيد"

أحيى نجم الكرة المصرية والنادي الأهلى محمد أبو تريكة ذكرى مرور خمس سنوات على ضحايا من مشجعي الأهلي الذين سقطوا في واقعة شغب إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلى والمصري في 2012 .

وكتب أبو تركية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ‏شهداء الأهلي...ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي .ندعوا الله أن يرحمكم ويغفر لكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم".

يذكر أنه فور انتهار المباراة بين الفريقين في الأول من فبراير 2012 في بورسعيد تحول الملعب إلى مسرح لأحداث دامية اعتبرت الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية وأسفرت عن مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي.