شاهد: أرسنال يخسر أمام واتفورد ويفقد المركز الثاني

تعرض أرسنال لخسارة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام واتفورد ليهدر فرصة الاقتراب من قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير الذي اكتفى بالتعادل دون أهداف مع سندرلاند الثلاثاء.

ووجد أرسنال نفسه متأخرا بهدفين بعد مرور 13 دقيقة عن طريق يونس قابول من ركلة حرة وتروي ديني قبل أن يقلص أليكس ايوبي الفارق بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز في الدقيقة 58.

وتجمد رصيد أرسنال عند 47 نقطة من 23 مباراة وتراجع للمركز الثالث وبفارق الأهداف عن توتنهام الذي تقدم إلى المركز الثاني.