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رياضة
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شاهد: كوستا يهدر ركلة جزاء ليخرج تشيلسي متعادلا مع ليفربول
آخر تحديث : الأربعاء 01 فبراير 2017   01:36 مكة المكرمة

أهدر دييجو كوستا ركلة جزاء لكن تشيلسي المتصدر خرج بالتعادل 1-1 في ضيافة ليفربول ليعزز انفراده بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة أرسنال وتعادل توتنهام هوتسبير الثلاثاء.

وتقدم المدافع ديفيد لويز بهدف لتشيلسي من ركلة حرة نفذها سريعا بالدقيقة 25 وأدرك جورجينيو فاينالدم التعادل بضربة رأس من مدى قريب لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وصنع دييجو كوستا ركلة جزاء ونفذها بنفسه لكن الحارس سيمون مينيوليه تصدى لها قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد تشيلسي 56 نقطة من 23 مباراة وبات يتفوق بتسع نقاط على أقرب منافسيه توتنهام وأرسنال بينما يأتي ليفربول بالمركز الرابع وله 46 نقطة.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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