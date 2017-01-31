جوزيه مورينيو يدعم بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر.. كيف؟

جوزيه مورينيو

أكد باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو الثلاثاء أنه سيستمد الثقة من اتصال من معلمه جوزيه مورينيو قبل مواجهة مصر في الدور قبل النهائي بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال دوراتي عن مورينيو "إنه صديق.. وبمثابة أب روحي نجح على مدار السنوات في تغيير عقلية التدريب الكروي ليس فقط في البرتغال وإنما في العالم".

وأضاف دوارتي (47 عاما) في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن علاقته بمدرب مانشستر يونايتد، قال: "طريقته في التدريب والحيوية التي يضفيها على لاعبيه وتحليل المنافسين جعلوه قائدا لجيل جديد من المدربين".

وتابع دوارتي الذي تولى تدريب الجابون قبل أن يقود بوركينا فاسو لفترة ثانية "من العجيب أن توجه لي سؤالا كهذا لأنه في الحقيقة اتصل بي بالأمس. اتصل بي أيضا آخر مرة كنت هنا في الجابون عندما واجهنا البرتغال وديا".

وأردف "إنه صديق. قائد عظيم. ربما يتحدث فقط مرة أو مرتين ولكنه مستعد دائما لإسداء النصيحة".

وتزامن آخر موسم لدوارتي كلاعب مع بداية مورينيو في عالم التدريب في يونياو ليريا في البرتغال.