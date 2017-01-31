د علاء صادق يقترح الفريق المثالي بربع نهائي الأمم الأفريقية

د علاء صادق - الناقد الرياضي المصري

عبر المباريات الأربع التي أقيمت في الدور ربع النهائي، وشهدت فوز بوركينا فاسو على تونس بهدفين نظيفين، وفوز غانا على الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف، وفوز مصر على المغرب بهدف وحيد، وفوز الكاميرون على السنغال بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي على مدار ساعتين من كرة القدم، نختار لكم الأفضل من لاعبين في كل مراكز الفريق الأحد عشر وكذلك أحسن مدير فني وأفضل حكم.

البداية مع التشكيلة النموذجية

حارس المرمى الكاميروني فابريس أوندوا وهو صاحب الأداء الإعجازي في لقاء السنغال سواء في الأشواط الأربعة متصديا لخمسة أهداف محققة أو في ركلات الترجيح بإنقاذ تسديدة ساديو مانيه نجم ليفربول، والعجيب أنه يلعب في الفريق الثاني لنادى سيفيل الإسباني ولا يجد مكانا في فرق الدرجة الأولي.

الظهير الأيمن المغربي نبيل درار أحسن لاعبي فريقه أمام مصر ومصدر الخطورة الرئيسي والنموذج الحقيقي للظهير المهاجم، ولو وجد من يستثمر كراته لخرج من اللقاء حاملا لقب صانع الأهداف الأول في البطولة.

الظهير الأيسر البوركيني الشاب يعقوب كولبيالي 22 عاما فقط، نجح بامتياز في إيقاف خطورة الجبهة اليمني التونسية، ونفذ واجبه الهجومي بكفاءة واستحق لقب أحسن لاعبي فريقه.

قلبا الدفاع المصري أحمد حجازي والسنغالي كاليدو كوليبالي، وقدم حجازي دورا ممتازا في مواجهة نجوم المغرب سواء على الأرض أو في ألعاب الهواء، وقطع عددا من الكرات الخطيرة، وواجه السنغالي كاليدو ضغطا كاميرونيا متقطعا فكان عند الموعد باستمرار، ولعب دورا ممتازا في بدء هجمات فريقه من الخلف.

ارتكاز الوسط المغربي رومان سايس الذى حرمته العارضة العنيدة من هز شباك الحضري وإحراز هدف السبق في مرمى مصر، وكان له الكلمة العليا في أغلب كراته المشتركة مع الفراعنة، وبجواره البوركيني ألان تراورى صاحب الرئات الثلاث والأكثر جهدا في البطولة ويجمع بين القيام بدوره الدفاعي في الارتكاز ثم الاندفاع خلف زملائه لإكمال الجانب الهجومي على أحد الجانبين.

ثلاثي الهجوم المتأخر المصريان محمد صلاح وعبد الله السعيد وهما سر التفوق الهجومي ومصدر كل الهجمات الخطيرة للفراعنة ومعهما تظهر الفاعلية وتأتي الأهداف، والكونغولي بول خوسيه إيبونجى أفضل لاعبي فريقه في لقاء غانا وصاحب هدف التعادل في مطلع الشوط الثاني، ولكن يدا واحدة لا تصفق.

رأس الحربة الأمامي: الغاني غوردان أيو الذى خطف الفوز الغالي من منتخب الكونغو الديمقراطية وأكد أنه أخطر من شقيقه الأشهر والأغلي أندرى أيو، وهما نجلا عبيدي بيليه الذى منح غانا كأس الأمم الافريقية لأخر مرة قبل 35 عاما أي في 1982.

والآن إلى البدلاء:

حارس المرمى البوركيني هيرفى كوفى البديل الأول، مع تقدير كبير لمنير محمدى المغربي وكابتن مصر عصام الحضري.

وبدلاء الخط الخلفي مخصص للمدافعين الأربعة: السنغاليين لامين جاساما الظهير الأيمن الذكي وقلب الدفاع كارا مودجي صاحب المرونة الخططية التي تمنحه الكفاءة للعب بين قلب الدفاع وارتكاز الوسط، والكاميروني أدولف تيكو والذى يمثل نسخة مطابقة لكارا في المرونة الخططية، وله الفضل مع الحارس أوندوا في نظافة شباك فريقهما، والمكان الرابع للنجم المصري على جبر.

وفى ارتكاز الوسط المغربي فيصل فجر والكاميروني كريستيان باسوجوج.

والبدلاء فى الوسط الأمامي أو الهجوم المتأخر هم البوركيني أريستد بانسيه والمصري محمود كهربا، وكلاهما اشترك بديلا ليقلب الأمور لمصلحة فريقه بهدف في توقيت قاتل.. ومعهما الغاني مبارك واكاسو.

وأخيرا رأس الحربة البوركيني المخضرم بريجوس ناكولما صاحب هدفي فريقه في مباراتيه الأولي ضد الغابون والأخيرة ضد تونس.

المدير الفني الافضل: الارجنتيني هيكتور كوبر الذى قاد مصر باقتدار إلى نصف النهائي، ونفذ تغييرا عبقريا في منتصف الشوط الثاني ليقلب الأمور رأسا على عقب لمصلحة الفراعنة للفوز بالمباراة بعد لحظات انكماش ودفاع متكررة.

الحكم الأكثر نجاحا: الجنوب أفريقي دانييل بينيت الذى أدار مباراة بوركينا فاسو وتونس وخرج مرفوع الرأس بلا أي خطأ مؤثر وقد حظى باحترام الجانبين.

ولو تأهل منتخب مصر للنهائي سيكون بينيت أحد أقوى المرشحين لإدارة المباراة النهائية، ولو تأهلت بوركينا فاسو سيذهب النهائي للحكم المصري جهاد جريشه.