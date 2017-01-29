شاهد: سواريز يقتنص التعادل لبرشلونة بهدف في ريال بيتيس

تراجعت آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس في مباراة شهدت حرمان الفريق الكتالوني من هدف رغم أن الكرة تجاوزت بوضوح خط المرمى.

ومنح اليكس اليجريا تقدما مستحقا لبيتيس في الدقيقة 75 بعدما تصدى إطار المرمى لمحاولتين متتاليتين لأصحاب الأرض ومع ذلك اقتنص لويس سواريز نقطة لبرشلونة بتسجيله هدفا في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وقبل التعادل استشاط لاعبو برشلونة غضبا عندما أبدلت تمريرة عرضية من اليكس فيدال اتجاهها وبدا أن الكرة تجاوزت خط المرمى بنحو متر قبل أن يبعدها عيسى ماندي.

وخلافا للدوري الانجليزي الممتاز لا تستخدم تقنية خط المرمى في الدوري الاسباني.

وسدد فيدال أيضا كرة أبعدها الدفاع من أمام المرمى بعد لحظات لاحقة.

وأهدر روبن كاسترو مهاجم بيتيس فرصة خطيرة كان يمكن أن تمنح فوزا غير متوقع لفريقه لكنه فشل في التفوق على الحارس مارك-اندريه تير شتيجن من وضع انفراد.

ولم يسمح الوقت لحامل اللقب بتحقيق الفوز بعد هدف سواريز لتتوقف سلسلة انتصاراته في خمس مباريات متتالية بجميع المسابقات.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي خاض مباراتين أقل من برشلونة ومتساويا مع أشبيلية الذي يمكنه توسيع الفارق لثلاث نقاط مع فريق المدرب لويس انريكي إذا هزم مضيفه اسبانيول في وقت لاحق اليوم الأحد.